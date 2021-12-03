Организованный Джеффом Кили фестиваль видеоигр Summer Game Fest был призван стать своеобразной заменой традиционным игровым выставкам на период пандемии. Отступать зараза, особенно в невезучих странах, где население не торопится спасать ситуацию, даже не думает, поэтому игровая индустрия продолжает работать в особом режиме. Вот и летний фестиваль игр (Summer Game Fest) вернётся и в следующем году, о чём Джефф Кили объявил буквально только что.
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Напомним, что Summer Game Fest в уходящем году продолжался в течение месяца и стал площадкой для анонсов многих игр — как крупных, так и представителей инди-сегмента.
Ну а в этом году последним из крупных игровых мероприятий станет The Game Awards от того же вездесущего Джеффа Кили. Мероприятие стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени и будет посвящено как анонсам новинок, так и показам уже ранее представленных игр. Значительная часть из свежеанонсированных игр доберутся до релиза только через несколько лет.