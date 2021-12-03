Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер вышел на связь с важной инсайдерской информацией о планах Sony в деле развития идеи подписных сервисов. Как сообщает журналист со ссылкой на источники из Sony, компания намеревается создать подписной сервис-аналог Xbox Game Pass, в который войдут существующие ныне сервисы PS Plus и PS Now.
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В настоящее время проект существует под кодовым названием Spartacus, а его официальный анонс, со слов источников Шрайера, планируется на грядущую весну. Предполагается, что у «Спартака» будет три (по крайней мере, на старте) подписных уровня. В самом дешёвом будет предлагаться только сетевая функциональность и игры из ежемесячной подборки, а в среднем — обширный каталог игр для PlayStation прошлого и текущего поколений. В самом дорогом плане подписки включено всё ранее перечисленное плюс возможность «облачного» стриминга, доступ к расширенным демоверсиям и к огромной библиотеке игр для PlayStation предыдущих поколений (от PS1 до PS3 и даже PSP).
SCOOP: Sony is planning a new subscription service, code-named Spartacus, to take on Xbox Game Pass. It's being pitched as a three-tier service that will merge PlayStation Now with PlayStation Plus. Highest tier could include PS1/PS2/PSP games https://t.co/rz5tC3ExcR— Jason Schreier (@jasonschreier) December 3, 2021
На текущий момент информация неполная и не финальная — Шрайер отдельно заостряет на этом внимание, дабы игроки не фантазировали себе лишнего.