Ну, всё, теперь дело за малым — дождаться.

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Несколько дней назад Codemasters пообещала, что уже третьего декабря покажет первый геймплейный видеоролик GRID Legends и огласит точную дату выхода проекта. Что ж, нарушать обещания в игровой индустрии не принято, поэтому несколько минут назад английские разработчики, ныне принадлежащие Electronic Arts, и геймплей показали, и дату выхода огласили, и основными подробностями новинки поделились.

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Итак, обвести в календарике красным кружочком можно 25 февраля — именно в этот день любители аркадных гонок смогут подключиться к прохождению «Легенд». Отметим, что именно одиночный — «карьерный» режим и является визитной карточкой новенькой части серии GRID.

В проекте будет представлена масса различных трасс в известных мировых городах, в том числе в Москве, и свыше сотни моделей автомобилей, включая и электромобили.

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Разработчики из Codemasters также потрудились над мультиплеером и внедрили несколько уже знакомых фанатам GRID игровых режимов, среди которых Drift, Elimination и Driven to Glory. GRID Legends создавалась с расчётом на покатушки с друзьями, поэтому поддержка кроссплатформенной игры — в наличии.