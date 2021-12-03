Несколько дней назад Codemasters пообещала, что уже третьего декабря покажет первый геймплейный видеоролик GRID Legends и огласит точную дату выхода проекта. Что ж, нарушать обещания в игровой индустрии не принято, поэтому несколько минут назад английские разработчики, ныне принадлежащие Electronic Arts, и геймплей показали, и дату выхода огласили, и основными подробностями новинки поделились.
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Итак, обвести в календарике красным кружочком можно 25 февраля — именно в этот день любители аркадных гонок смогут подключиться к прохождению «Легенд». Отметим, что именно одиночный — «карьерный» режим и является визитной карточкой новенькой части серии GRID.
В проекте будет представлена масса различных трасс в известных мировых городах, в том числе в Москве, и свыше сотни моделей автомобилей, включая и электромобили.
Разработчики из Codemasters также потрудились над мультиплеером и внедрили несколько уже знакомых фанатам GRID игровых режимов, среди которых Drift, Elimination и Driven to Glory. GRID Legends создавалась с расчётом на покатушки с друзьями, поэтому поддержка кроссплатформенной игры — в наличии.