The Stanley Parable: Ultra Deluxe получил новый трейлер, в котором его разработчики называют предварительную дату релиза — начало 2022 года. Расширенное издание проекта было анонсировано ещё в 2018 году с таким расчётом, что релиз состоится в 2019 году. Следом поступала информация о релизе в 2020 году, ещё позже — в 2021-м. Как видим, планы авторов постоянно меняются.
реклама
Сценарист и дизайнер расширенного издания The Stanley Parable, господин Дэви Вреден, дал понять, что ключевой причиной всех переносов является затянувшаяся работа над сценарием и постановкой. Дескать, игра получается очень большой, контента там предостаточно: сам сюжет не менялся, но развилок, выборов, секретов и прочего стало намного больше. Для реализации всего задуманного требуется очень много времени.
Напомним также, что The Stanley Parable: Ultra Deluxe порадует владельцев оригинала (и остальных игроков, чего уж) обновлённой графической составляющей, расширенным набором дополнительных функций, более полным сюжетом и всем тем, о чём мы говорили выше.
Оригинальная версия The Stanley Parable вышла в 2013 году, в Steam у проекта замечательный рейтинг — 92 % на основании более 35 тысяч отзывов.