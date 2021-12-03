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Новости Software Игнатий Колыско
The Stanley Parable: Ultra Deluxe выйдет только в начале 2022 года — смотрим новый трейлер
Игру уже столько раз переносили…
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The Stanley Parable: Ultra Deluxe получил новый трейлер, в котором его разработчики называют предварительную дату релиза — начало 2022 года. Расширенное издание проекта было анонсировано ещё в 2018 году с таким расчётом, что релиз состоится в 2019 году. Следом поступала информация о релизе в 2020 году, ещё позже — в 2021-м. Как видим, планы авторов постоянно меняются.

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Сценарист и дизайнер расширенного издания The Stanley Parable, господин Дэви Вреден, дал понять, что ключевой причиной всех переносов является затянувшаяся работа над сценарием и постановкой. Дескать, игра получается очень большой, контента там предостаточно: сам сюжет не менялся, но развилок, выборов, секретов и прочего стало намного больше. Для реализации всего задуманного требуется очень много времени.

Напомним также, что The Stanley Parable: Ultra Deluxe порадует владельцев оригинала (и остальных игроков, чего уж) обновлённой графической составляющей, расширенным набором дополнительных функций, более полным сюжетом и всем тем, о чём мы говорили выше.

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Оригинальная версия The Stanley Parable вышла в 2013 году, в Steam у проекта замечательный рейтинг — 92 % на основании более 35 тысяч отзывов.

#the stanley parable #galactic cafe #the stanley parable ultra deluxe
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