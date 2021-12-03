Весь он, правда, абсолютно вторичный.

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В ноябре разработчики «разрушительной» песочницы Teardown пообещали, что уже в начале декабря их творение получит обновление столь крупное по своему наполнению, что его можно с чистой совестью называть «Частью 2». Сказано — сделано: патч к игре применён, геймеры радуются новым возможностям.

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Среди таковых, например, новые игровые локации, вооружённые огнемётами роботы-оппоненты, погодные эффекты метели и торнадо, а также возможность собирать и применять реактивные двигатели.

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Напомним, что Teardown сейчас доступна в качестве ранней версии. В таком состоянии проект пробудет как минимум до следующего года.