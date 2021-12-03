В ноябре разработчики «разрушительной» песочницы Teardown пообещали, что уже в начале декабря их творение получит обновление столь крупное по своему наполнению, что его можно с чистой совестью называть «Частью 2». Сказано — сделано: патч к игре применён, геймеры радуются новым возможностям.
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Среди таковых, например, новые игровые локации, вооружённые огнемётами роботы-оппоненты, погодные эффекты метели и торнадо, а также возможность собирать и применять реактивные двигатели.
Напомним, что Teardown сейчас доступна в качестве ранней версии. В таком состоянии проект пробудет как минимум до следующего года.