Пираты научились сидеть и спать. И пускать фейерверки!

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В популярной приключенческой онлайн-игре Sea of Thieves стартовал пятый сезон, о котором мы рассказывали в прошлой заметке. Как и полагается для такой категории проектов, новый сезон добавит очередной боевой пропуск с уникальными наградами — виртуальными предметами разной степени важности. С наступлением пятого сезона игроков также ждут новые события и различные общие улучшения, которые позволят «глубже погрузиться в пиратские приключения». Также в этом сезоне появятся пиротехника и функция закапывания сокровищ. Про последнюю стоит поговорить поподробнее.

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Итак, игрокам разрешат закапывать любые предметы и создавать карты, с помощью которых клад можно будет отыскать. Делать это можно исключительно для сохранения сокровищ или на потеху другим игрокам. Во втором случае надо повесить карту на доске заданий в ближайшем порту. Если другой команде удастся обнаружить клад игрока, то он сможет заработать щедрую порцию славы.

Пиротехника — ещё один новый геймплейный компонент, появившийся в пятом сезоне Sea of Thieves. Фейерверки здесь бывают различных цветов и стилей, их можно разыскать в бочках по всему миру игры или купить у Торгового альянса в тематических ящиках. Если команде игрока грозит опасность, то он может подать сигнал с помощью сигнальной ракеты — такая функция теперь тоже предусмотрена.

Стрелять фейерверками и сигнальными ракетами можно из пушек или артиллерийской шлюпки. Последняя из перечисленного — новое судно для пирата, предпочитающего «единолично исполнять роль целой подрывной команды».

Из других улучшений Sea of Thieves, стартовавших в этом сезоне, надо отметить общие апгрейды, которые помогут полностью погрузиться в пиратскую жизнь. Теперь пираты смогут сидеть, спать, проводить время на борту с новыми шанти и эмоциями для игры в кости, перешёптываться с товарищами или наблюдать за покидающими тонущий корабль крысами. Появятся и новые ограниченные по времени события. Они начнутся с ежегодного благотворительного бала Festival of Giving и закончатся празднованием окончания года Grogmanay.

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Пятый сезон Sea of Thieves будет доступен бесплатно всем владельцам игры на Xbox Series X|S, Xbox One, ПК с Windows 10 или в Steam, а также подписчикам Xbox Game Pass.