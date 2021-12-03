Тут не поспоришь: какое-то шапито в духе современных F2P-сессионок.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как оно часто бывает в современной игровой промышленности, грядущие нововведения в играх заранее становятся достоянием сообщества. Не стала исключением и Battlefield 2042, в которой датамайнеры обнаружили огромное количество новогодних и рождественских обликов персонажей и камуфляжей для оружия и техники, которые, по всей видимости, введут в игру в рамках соответствующего события.

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Хотя новый год — это прекрасно, но фанаты Battlefield ожидаемо восприняли подобный контент в штыки. По словам заядлых поклонников франшизы, в ней не место такому контенту. И, строго говоря, поспорить с представителями игрового сообщества трудно; сами посудите: специалиста Бориса можно будет приодеть в наряд Деда Мороза, а танки и вертолёты раскрасить чуть ли не в серо-буро-малиновый цвет с оленями по бокам и гирляндами на полозьях и под бронёй.

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, все эти облики и раскраски были созданы ещё весной этого года и уже тогда получили крайне негативные отзывы от отдела контроля качества.

Представители DICE прокомментировали утечку, заявив, что студия действительно подготовила новогодние «скины», однако использовать их все сразу в ближайший праздничный период не будет. Кроме того, для Battlefield 2042 создаётся большое количество контента для кратковременного использования в специальных режимах «песочницы» Battlefield Portal.

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Хотя комментарий DICE максимально размытый, можно предположить, что новогодние облики для персонажей и техники являются лишь частью развлекательного режима Portal и не входят в состав базового, «серьёзного» режима. По крайней мере, в такую интерпретацию слов DICE нам хотелось бы верить.