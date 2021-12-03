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Новости Software Игнатий Колыско
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента РФ
Бывший гендиректор VK планирует заняться развитием «AliExpress Россия».
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Издание РБК сообщает, что новым гендиректором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. На посту главы компании он сменит Бориса Добродеева, который возглавлял холдинг с 2016 года. Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, он стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» в сентябре 2016 года.

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Владимир Кириенко (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Уже в 2017 году Владимир Кириенко был назначен первым вице-президентом «Ростелекома». Сфера его ответственности — развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах, а также запуск мультимедийной платформы Wink.

Даём также справку, что смена главы VK происходит на фоне изменений в составе акционеров компании. В четверг, 2 декабря, USM миллиардера Алишера Усманова объявила о продаже принадлежащих ей 45 % акций компании «МФ Технологии» СОГАЗу. Сама USM продаёт сейчас 9 % акций «МФ Технологии» Газпромбанку. В свою очередь, «МФ Технологии» контролирует 4,8 % обыкновенных и 57,3 % голосующих акций VK.

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Борис Добродеев заявил, что намерен покинуть пост гендиректора VK. После передачи дел он планирует вернуться в USM для работы с цифровым активами, включая «AliExpress Россия», и запустить глобальный венчурный фонд.

#ростелеком #vk
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