Компания Bethesda продолжает заниматься развитием онлайн-игры Fallout 76, которая сильно преобразилась за пару лет и обросла невероятным количеством контента. Уже 8 декабре в проекте стартует седьмой сезон, а вместе с ним начинается новый боевой пропуск, за прохождение которого игроки получат сотни наград, два новых союзника, игровой автомат, косметические предметы и многое другое.
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Сам сезон будет посвящён Доктору Зорбо и Капитану Космосу, а также их ожесточённому противостоянию. Капитану Космосу уже удалость одолеть Доктора Зоррба, но тот жаждет устроить реванш. Особо заинтересованные в здешнем «лоре» игроки смогут даже прослушать специальные радиопостановки, раскрывающие суть конфликта двух непримиримых врагов.
Как и в предыдущих сезонах, на новом игровом поле (шкала прогресса боевого пропуска) игроков ждёт 100 уровней и множество наград за их прохождение. В число наград входят тематические окраски силовой брони, облики для оружия, костюмы, новые предметы для C.A.M.P., различные виды игровой валюты, расходуемые предметы, наборы карт способностей и кое-что ещё.
Игровой автомат «Западная Вирджиния» — ещё одна новинка этого сезона. Этот предмет позволит игроку и гостям его C.A.M.P. добавить немного мелочи в карман. Джекпот, если что, составляет 1000 крышечек.
В рамках седьмого сезона в игре также появятся два новых союзника — Ксерксо и Кэтрин. Их можно получить на определённом этапе прохождения боевого пропуска. Верные напарницы не будут давать заданий, но смогут присмотреть за вашей C.A.M.P., продать кое-что из собранных предметов, поболтать с игроком и даже наделить его положительными эффектами.
Разработчики Fallout 76 напоминают, что до начал 2022 года в мире Fallout 76 случится ещё много чего интересного. А с запланированным к выходу контента вплоть до конца марта следующего года можно ознакомиться при помощи актуальной версии дорожной карты, которую мы для вас тут разместили (картинка кликабельна).