Футуристический боевик в космической тематике Chorus уже сравнительно давно будоражит умы и сердца геймеров по всей планете, и вот, сегодня у всех того желающих появилась реальная возможность отправиться в приключение и помочь главной героине добиться её высшей цели. Проект доступен на PC (Steam и EGS) и консолях PlayStation с Xbox прошлого и текущего поколений.
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По сюжету, девушке Наре предстоит нанести смертельный удар по тёмному культу «Круг», членом которого она сама ранее являлась, но пути с которым у протагонистки впоследствии разошлись. Так просто культ и его владыка себя в обиду не дадут, поэтому Наре предстоит путешествовать по космосу, осваивать мощное оружие, а также не бояться синхронизировать своё сознание с суперсовременным разумным истребителем «Форсейкен».
Проект только-только добрался до релиза, поэтому пользовательских оценок в Steam, благодаря которым можно хотя бы приблизительно сформировать об игре своё мнение, пока недостаточно. Будем ждать.