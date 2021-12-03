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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Wargaming совместно с «Яндекс» представили совместную игровую подписку «Яндекс Плюс World of Tanks». Она содержит в себе все преимущества подписки «Яндекс Плюс», но в комплект также входит внутриигровой контент World of Tanks. «Танкисты» могут рассчитывать на получение золота, премиум-танков в аренду, косметических предметов и особых предложений.

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«Яндекс Плюс World of Tanks» предлагает игрокам самим выбрать тариф — «Базовый», «Стандарт» и «Максимум». Соответственно, чем выше тариф, тем больше полезного внутриигрового контента станет доступно подписчику, включая игровое золото на всех тарифах выше «Базового». Разработчики из Wargaming обещают, что каждый месяц состав контента на тарифах будет обновляться.

Так, пользователей, не имеющих действующей подписки «Яндекс Плюс», при оформлении нового совместного тарифа от WG и «Яндекс» ждёт небольшой сюрприз — танк БТ-7А со слотом в ангаре и прокачанным на 100 % экипажем. Дополнительно он получит 5 дней танкового премиум-аккаунта и уникальную декаль.

Ещё один момент: пользователи, которые не оформляли «Яндекс Плюс», но хотят протестировать преимущества новой совместной подписки по тарифу «Базовый», получат возможность пользоваться «Яндекс Плюс World of Tanks» бесплатно в течение первых 30 дней подписки.

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Подписка «Яндекс Плюс World of Tanks» доступна в России, Беларуси и Казахстане. Цена на тариф «Базовый» не отличается от стоимости обычного «Плюса» и составляет 199 руб. в месяц, на тариф «Стандарт» — 399 руб. в месяц и на тариф «Максимум» — 799 руб. в месяц.