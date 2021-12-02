No money — yes Honey.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Казалось, что на релизе визуально обновлённой версии Quake этим летом вся история проекта и закончится, однако сегодня разработчики проекта нас приятно удивили, выпустив для него крупное обновление, в состав которого входят два существенных нововведения. Трейлер прилагается, ну а обо всех нововведениях подробнее — ниже.

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Во-первых, режим орды. Игрокам, коих на одном поле боя может присутствовать до четырёх человек, необходимо отбиваться от волн монстров и «боссов», получая тем самым драгоценные очки. Кто заработал больше очков — тот и молодец.

Во-вторых, сюжетный аддон Honey, в рамках которого игрокам предстоит найти и уничтожить источник смертельной болезни. Надеемся, что в наши дни никто не будет строить с этим аддоном никаких параллелей из реальной жизни, пусть даже и очень хочется.

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Наконец, нововведения помельче: все владельцы ремастера Quake получат специальные облики главного героя и бойца в DOOM Eternal и Quake Champions соответственно.