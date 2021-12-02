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Новости Software Михаил Андреев
Геймплейный трейлер к скорому выходу дополнения Annihilation Line для Terminator Resistance
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Разработчики из студии Teyon решили напомнить всем фанатам «Терминатора» о том, что уже совсем скоро для получившего признание в игровой общественности боевика Terminator Resistance выйдет сюжетное дополнение Annihilation Line. Как это принято в современной игровой индустрии, «напоминалка» выполнена в виде короткого и не особо зрелищного, но всё же геймплейного видеоролика.

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События Annihilation Line разворачиваются в самый разгар основной сюжетной линии Terminator Resistance: нам нужно встретиться с Кайлом Ризом и присоединиться к его отряду, которому дан приказ проверить ситуацию в поселении Нортридж.

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Релиз — 10 декабря на PC и PlayStation 5.

#terminator resistance #teyon
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