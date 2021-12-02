Релиз экшен-платформера Solar Ash состоялся сегодня, 2 декабря. Проект вышел на ПК (EGS), PlayStation 4 и PlayStation 5. По такому случаю авторы подготовили специальный ролик. На момент написания заметки у ПК-версии платформера есть 79 % рейтинга из 100 на агрегаторе рецензий Metacritic на основании 8 рецензий.
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Журналистам понравилось, как Solar Ash выглядит и звучит. Атмосфера, битвы с боссами и даже сюжетная часть тоже пришлась рецензентам по душе. А вот определённая простота общей концепции и недоработанные отдельные элементы проекта смутили некоторых авторов. На ПК (EGS) за игру просят 899 рублей.
«Solar Ash Kingdom — вторая игра от студии Heart Machine, которая создала удостоенную наград игру Hyper Light Drifter, вышедшую в 2016 году. Путешествуйте по фантастическому загадочному миру с уникальным ярким стилем. Перемещайтесь с молниеносной скоростью, знакомьтесь с интересными персонажами и сражайтесь с мощными противниками» — гласит официальное описание к игре.