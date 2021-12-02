Вышедший в мае этого года PvPvE-боевик Hood Outlaws & Legends был очень прохладно встречен игровым сообществом, однако этот факт нисколько не мешает разработчикам из Sumo Digital продолжать поддерживать своё творение новым контентом. Сегодня, например, авторы объявили о старте в игре второго сезона, с которым Hood Outlaws & Legends пополнится новым режимом Gold Rush и боевым пропуском с новыми обликами персонажей и вариантами оружия.
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Итак. Режим Gold Rush, он же «Золотая лихорадка», представляет собой вариацию основного PvPvE-режима Hood Outlaws & Legends: игрокам необходимо забирать разбросанное по уровню золото и приносить его в одну из контролируемых точек возрождения быстрее, чем это сделают оппоненты. Золото можно добыть из тайников, ликвидируя охранников и вражеских разбойников. Важно помнить, что золото тяжёлое, и много его за один раз не утащишь: так или иначе вам предстоит делать это в несколько заходов; в противном случае скорость передвижения замедлится до смехотворной.
Что до боевого пропуска, то прогрессия в нём осуществляется посредством совершения ограблений. В состав боевого пропуска включены более сотни новых обликов для персонажей и оружия, а также новые знамёна.