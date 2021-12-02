Невероятно, но проект, оказывается, ещё жив!

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Вышедший в мае этого года PvPvE-боевик Hood Outlaws & Legends был очень прохладно встречен игровым сообществом, однако этот факт нисколько не мешает разработчикам из Sumo Digital продолжать поддерживать своё творение новым контентом. Сегодня, например, авторы объявили о старте в игре второго сезона, с которым Hood Outlaws & Legends пополнится новым режимом Gold Rush и боевым пропуском с новыми обликами персонажей и вариантами оружия.

реклама

Итак. Режим Gold Rush, он же «Золотая лихорадка», представляет собой вариацию основного PvPvE-режима Hood Outlaws & Legends: игрокам необходимо забирать разбросанное по уровню золото и приносить его в одну из контролируемых точек возрождения быстрее, чем это сделают оппоненты. Золото можно добыть из тайников, ликвидируя охранников и вражеских разбойников. Важно помнить, что золото тяжёлое, и много его за один раз не утащишь: так или иначе вам предстоит делать это в несколько заходов; в противном случае скорость передвижения замедлится до смехотворной.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Что до боевого пропуска, то прогрессия в нём осуществляется посредством совершения ограблений. В состав боевого пропуска включены более сотни новых обликов для персонажей и оружия, а также новые знамёна.