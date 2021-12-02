Подробности гоночного симулятора GRID Legends должны быть обнародованы 3 декабря в 19:00 по московскому времени. В это время разработчики запустит специальную YouTube-трансляцию, в рамках которой состоится большой разговор о проекте.
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Представители Codemasters пообещали завтра показать новый геймплей, контент (локации, машины, события), раскрыть уникальные «фишки» проекта и назвать дату его релиза.
Напомним, GRID Legends должен рассказать нам историю трёх гонщиков, которые вынуждены соревноваться друг с другом. Уже сейчас известно, что в гоночном симуляторе будут представлены известные исторические события из мира гонок, проработанная система кастомизации автомобилей, более 130 трасс (среди них обязательно будут реальные), новые локации и продвинутый редактор гонок. Добавьте сюда ещё смены времени суток, настройку погодных эффектов и многое другое.
We think you've waited long enough...— NEW #GRIDLegends GAMEPLAY & INFO THIS FRIDAY 💥 (@gridgame) December 1, 2021
December 3 // 4pm UTC 👀
🏁 First gameplay
🏁 Release date reveal
🏁 New locations, events, cars
🏁 New features
Be there ▶️ https://t.co/iaBYQ4Scku#GRIDLegends pic.twitter.com/Iq10boFWsp
Релиз GRID Legends предварительно запланирован на 2022 год. Среди целевых платформ есть ПК, PlayStation, Xbox.