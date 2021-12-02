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3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Подробности гоночного симулятора GRID Legends должны быть обнародованы 3 декабря в 19:00 по московскому времени. В это время разработчики запустит специальную YouTube-трансляцию, в рамках которой состоится большой разговор о проекте.

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Представители Codemasters пообещали завтра показать новый геймплей, контент (локации, машины, события), раскрыть уникальные «фишки» проекта и назвать дату его релиза.

Напомним, GRID Legends должен рассказать нам историю трёх гонщиков, которые вынуждены соревноваться друг с другом. Уже сейчас известно, что в гоночном симуляторе будут представлены известные исторические события из мира гонок, проработанная система кастомизации автомобилей, более 130 трасс (среди них обязательно будут реальные), новые локации и продвинутый редактор гонок. Добавьте сюда ещё смены времени суток, настройку погодных эффектов и многое другое.

We think you've waited long enough...



December 3 // 4pm UTC 👀



🏁 First gameplay

🏁 Release date reveal

🏁 New locations, events, cars

🏁 New features



Be there ▶️ https://t.co/iaBYQ4Scku#GRIDLegends pic.twitter.com/Iq10boFWsp — NEW #GRIDLegends GAMEPLAY & INFO THIS FRIDAY 💥 (@gridgame) December 1, 2021

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Релиз GRID Legends предварительно запланирован на 2022 год. Среди целевых платформ есть ПК, PlayStation, Xbox.