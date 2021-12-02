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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мексика стала новой игровой цивилизацией в Age of Empires III Definitive Edition
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Разработчики Age of Empires III Definitive Edition, по всей видимости, решили угодить мексиканской аудитории, и добавили соответствующую цивилизацию в качестве игровой в свой проект. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Согласно описанию, Мексика в Age of Empires III Definitive Edition отличается высокой гибкостью и большим набором инструментов для достижения всех устанавливаемых игроком в зависимости от складывающейся ситуации задач. В распоряжении Мексики имеются уникальные бонусы, огромное количество уникальных отрядов, а также уникальная механика революции: мексиканская цивилизация может устраивать переворот каждую эпоху, причём, при желании, результат революции можно «откатить» обратно, сохранив при этом накопленные бонусы.

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Дополнение предлагается в Steam по цене в 249,99 рублей (просто 299, видимо, уже мало). Пользовательские оценки пока высокие.

#age of empires iii definitive edition
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