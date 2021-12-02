Энтузиасты продолжают демонстрировать свою колоссальную любовь к оригинальной Dark Souls. В своё время неравнодушные фанаты данной игры анонсировали для неё неофициальный сиквел под названием Nightfall с планами по его выпуску в декабре 2021 года. Но планы — такая вещь, которую с огромной долей вероятности приходится корректировать. Вот и Nightfall «скорректировали», сместив релиз на 21 января.
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Напоминаем, что в Nightfall включена не нарушающая канон Dark Souls новая сюжетная линия, усовершенствованная боевая система, новое оружие, экипировка, доспехи, «боссы» и противники. Модификация запредельно бюджетная: новые модели противников и предметов — просто перерисованные старые. Тем не менее, приятно, что энтузиасты стараются и продлевают проекту жизнь.
Модификация будет устанавливаться только поверх Dark Souls Remastered. Оригинальный проект слишком проблемный сам по себе, чтобы на него ещё устанавливать модификации, тем более таких масштабов.