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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Nightfall — фанатский сиквел Dark Souls — выйдет на месяц позже запланированного
Было бы удивительно, если бы он вышел сразу и без переносов. В 2021-то году.
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Энтузиасты продолжают демонстрировать свою колоссальную любовь к оригинальной Dark Souls. В своё время неравнодушные фанаты данной игры анонсировали для неё неофициальный сиквел под названием Nightfall с планами по его выпуску в декабре 2021 года. Но планы — такая вещь, которую с огромной долей вероятности приходится корректировать. Вот и Nightfall «скорректировали», сместив релиз на 21 января.

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Напоминаем, что в Nightfall включена не нарушающая канон Dark Souls новая сюжетная линия, усовершенствованная боевая система, новое оружие, экипировка, доспехи, «боссы» и противники. Модификация запредельно бюджетная: новые модели противников и предметов — просто перерисованные старые. Тем не менее, приятно, что энтузиасты стараются и продлевают проекту жизнь.

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Модификация будет устанавливаться только поверх Dark Souls Remastered. Оригинальный проект слишком проблемный сам по себе, чтобы на него ещё устанавливать модификации, тем более таких масштабов.

#dark souls
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