Роскомнадзор попросил компании, которые используют Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, отправить соответствующие письма с сообщениями в адрес Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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Ведомство также определило, что название организации и контактную информацию следует отправлять на электронную почту sc@rkn.gov.ru. Перед блокировкой подобных сервисов (новость посвящена именно этому) РКН обычно составляет список компаний, которым использование VPN-сервисов необходимо. В конце июня Роскомнадзор просил компании сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и другиз сервисов, после чего в сентябре их заблокировал.
Причина для блокировки VPN-сервисов практически всегда указывается одна и та же: «угроза обхода ограничений доступа к запрещённому контенту». После ограничения доступа со стороны РКН к Opera VPN, например, команда поддержки сервиса отключила его в браузере для пользователей из России.