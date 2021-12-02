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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Cloudflare WARP, Tachyon VPN и ещё пары VPN-сервисов
Обычно так происходит перед их блокировкой.
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Роскомнадзор попросил компании, которые используют Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, отправить соответствующие письма с сообщениями в адрес Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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Ведомство также определило, что название организации и контактную информацию следует отправлять на электронную почту sc@rkn.gov.ru. Перед блокировкой подобных сервисов (новость посвящена именно этому) РКН обычно составляет список компаний, которым использование VPN-сервисов необходимо. В конце июня Роскомнадзор просил компании сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и другиз сервисов, после чего в сентябре их заблокировал.

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Причина для блокировки VPN-сервисов практически всегда указывается одна и та же: «угроза обхода ограничений доступа к запрещённому контенту». После ограничения доступа со стороны РКН к Opera VPN, например, команда поддержки сервиса отключила его в браузере для пользователей из России.

#роскомнадзор #vpn-сервис
3
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cupgrn
16:09
Варп это не ВПН , это сервис шифровки днс трафика от провайдера , днс Гугла 8.8.8.8 тоже это поддерживает как и винда 10-11 . Пусть тогда днс Гугла заблочат , ляжет всё
Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Cloudflare WARP, Tachyon VPN и ещё пары VPN-сервисов
Church
16:09
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