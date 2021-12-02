Анонсировать игры за несколько лет до их выхода — это нынче стильно, модно, молодёжно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Через неделю с небольшим состоится церемония The Game Awards — финальное в этом году крупное игровое мероприятие, на котором ожидается масса самых разных анонсов. Основатель, продюсер и ведущий церемонии Джефф Кили периодически выходит на связь и сообщает, чего следует ждать от мероприятия в этом году, и вот, в рамках свежего подкаста в Spotify поделился некоторыми важными сведениями.

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Основное: половина всего мероприятия будет посвящена анонсам новых проектов, среди которых также будут представлены игры, релизы которых состоятся только в среднесрочной перспективе — через 3—4 года после их анонса на TGA 2021. Зачем так поступать? По словам Кили, многие разработчики просто играют на опережение, понимая, что рано или поздно информация об их работе всё равно всплывёт, и лучше рассказать обо всём сразу и самостоятельно.

Программа The Game Awards утверждается за пару месяцев до самого мероприятия, поэтому если разработчики не успели, то они, как говорится, опоздали: остаётся либо ждать следующей церемонии, либо пользоваться другими площадками.

Дополнительно Кили отметил, что организаторы The Game Awards дружелюбно относятся к разработчикам игр и даже помогают им подготовить свои анонсирующие материалы. В основном это, естественно, касается инди-сегмента.

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Напоминаем, что в этом году The Game Awards стартует 10 декабря в 04:00 по московскому времени.