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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На Activision Blizzard начали «давить» власти шести американских штатов
А вот это уже серьёзнее, чем смехотворные забастовки рабочих.
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Кажется, в истории со скандалом вокруг Activision Blizzard началась новая глава. Если раньше компании приходилось выдерживать удары СМИ и некоторых бесстрашных сотрудников, главная из которых уже нашла себе новое место работы, то теперь к делу подключились власти шести американских штатов.

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Как передаёт издание Axios, казначеи штатов Калифорния, Массачусетс, Делавэр, Невада, Орегон и Иллинойс ещё на прошлой неделе затребовали встречи с председателями совета директоров холдинга. На каком основании казначеи что-то вообще требуют? Ответ простой, но от этого не менее неожиданный: оказывается, казначейства указанных штатов владеют существенной долей акций Activision Blizzard, которые за последние полгода рухнули в стоимости почти наполовину, что напрямую влияет на поступление средств в бюджеты конкретных штатов

Какой конкретно долей акций Activision Blizzard обладают казначейства вышеуказанных штатов, не сообщается. Тем не менее, их главы намерены поддерживать «радикальные» изменения в холдинге. Казначей штата Иллинойс Майкл Фрерикс, например, и вовсе уверен, что у нынешних генерального директора и совета директоров Activision Blizzard отсутствуют и желание, и возможности вводить необходимые изменения в компании. Казначеи рассчитывают, что им удастся встретиться с руководством Activision Blizzard до 20 декабря.

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Напомним, что Activision Blizzard уже пошла на уступки и согласилась сформировать фонд постравдавшим от притеснений, а также собирается создать Комитет по отслеживанию за реализацией изменений в холдинге, который будет регулярно отчитываться перед его советом директоров.

#activision blizzard
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