Справиться с такой картинкой могут «не только лишь все» компьютеры.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В Cyberpunk 2077, в принципе, и без сторонних модификаций замечательная графика, но это как раз один из тех случаев, когда технологичности и красоты много не бывает: в конце концов, до состояния фотореализма и полной имитации законов физики в играх мы пока так и не добрались. А это значит, что энтузиаст с YouTube-канала Digital Dreams может спокойно продолжать публиковать свои видеоролики, изредка привлекающие внимание редакции нашего сайта (не путать с разделом для читательских публикаций на любые, даже сильно отвлечённые темы).

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Так, энтузиаст установил на Cyberpunk 2077 свыше пятидесяти модификаций, выставив их настройки на «сумасшедший» максимум, в результате чего получилось то, что можно увидеть в видеоролике ниже.

Важно понимать, что переваривать такую картинку под силу далеко не каждому компьютеру: автор видео, например, использует систему с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090, процессором AMD Ryzen 9 3900X и 32 гигабайтами высокоскоростной оперативной памяти.

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Что касается стандартной версии Cyberpunk 2077, то в этом году ничего нового для неё уже не появится, зато в году наступающем нас ждут «некстгенные» обновления, патчи, а также дополнительный контент. Сроки выпуска дополнительного контента сместились вследствие необходимости кропотливого доведения Cyberpunk 2077 до ума после её катастрофического релиза в декабре прошлого года.