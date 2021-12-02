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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В свежем геймплейном видео Rainbow Six Extraction показали уровни сложности, операции и поля боя
До релиза полтора месяца.
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Хотя до выхода Rainbow Six Extraction ещё больше полутора месяцев, разработчики предпочитают нагнетать вокруг проекта «хайп» заранее. Поскольку из предыдущих публикаций мы предельно ясно представляем себе, что собой представляет новинка, то подобные действия со стороны девелоперов нельзя назвать «членовредительскими» — наоборот, чем больше информации об уже полностью представленном сессионном проекте, тем лучше.

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В свежем видеоролике нам рассказали об игровых картах, специальных заданиях-операциях, а также о влиянии уровня сложности на скорость прогресса персонажей. На старте продаж в «Эвакуации» будет доступна дюжина карт, обстановка и геометрия которых будут частично меняться от матча к матчу, а также тринадцать типов заданий, которые игра перед началом матча будет выбирать случайным образом. От выбранного типа задания зависят ваши игровые цели, встречаемые противники, количество инопланетной слизи и другие параметры.

Играть на низком уровне сложности разработчики хоть и не запрещают, но чисто от себя рекомендуют его повысить: так и шкала прогресса заполняться будет быстрее, да и играть в целом интереснее. Главное — делать это с проверенными товарищами.

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Напоминаем, что релиз Rainbow Six Extraction назначен на 20 января наступающего года. Проект уже отправился в печать, так что новый перенос выхода крайне маловероятен.

#ubisoft #rainbow six extraction
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ахах вот щас ты не прав. Смешно но я тестирую 11 винду с самого первого дня. И там пункты меню как раз каждую неделю более русифицировались))
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darmate
01:40
на 10 сидят старпёры
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Дмитрий
01:38
андроид более юзерфрендли даже если его в машину запихать. поэтому линукс и теряет юзверей и не растет число польователей
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Дмитрий
01:37
Смешно что он приводит винду как спрятанные настройки. А в линуксе где за каждой ерундой надо открывать консоль он умолчал
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Lospollos Hermanos
01:36
Не движке хрома (Гугловским API) , а хромиуме (открытый исходник). Большая разница.
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
Дмитрий
01:36
Следующий раз попробуй всякие андроидные версии ос которые заточены под десктоп. На мой взгляд даже они лучше чем голый линь.
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Мегавольт
01:35
Красава че. У старшей языки поперли, грамматика от зубов отлетает. Говорю, учи в жизни пригодится.
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Меня больше отталкивает что потом репозитории и эти пакеты со временем хрен где найдешь и устаревание линукса гораздо сильнее сказывается чем на винде сложил инсталяторы старые на диск и живешь хоть ...
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