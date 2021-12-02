До релиза полтора месяца.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Хотя до выхода Rainbow Six Extraction ещё больше полутора месяцев, разработчики предпочитают нагнетать вокруг проекта «хайп» заранее. Поскольку из предыдущих публикаций мы предельно ясно представляем себе, что собой представляет новинка, то подобные действия со стороны девелоперов нельзя назвать «членовредительскими» — наоборот, чем больше информации об уже полностью представленном сессионном проекте, тем лучше.

реклама

В свежем видеоролике нам рассказали об игровых картах, специальных заданиях-операциях, а также о влиянии уровня сложности на скорость прогресса персонажей. На старте продаж в «Эвакуации» будет доступна дюжина карт, обстановка и геометрия которых будут частично меняться от матча к матчу, а также тринадцать типов заданий, которые игра перед началом матча будет выбирать случайным образом. От выбранного типа задания зависят ваши игровые цели, встречаемые противники, количество инопланетной слизи и другие параметры.

Играть на низком уровне сложности разработчики хоть и не запрещают, но чисто от себя рекомендуют его повысить: так и шкала прогресса заполняться будет быстрее, да и играть в целом интереснее. Главное — делать это с проверенными товарищами.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Напоминаем, что релиз Rainbow Six Extraction назначен на 20 января наступающего года. Проект уже отправился в печать, так что новый перенос выхода крайне маловероятен.