Хотя до выхода Rainbow Six Extraction ещё больше полутора месяцев, разработчики предпочитают нагнетать вокруг проекта «хайп» заранее. Поскольку из предыдущих публикаций мы предельно ясно представляем себе, что собой представляет новинка, то подобные действия со стороны девелоперов нельзя назвать «членовредительскими» — наоборот, чем больше информации об уже полностью представленном сессионном проекте, тем лучше.
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В свежем видеоролике нам рассказали об игровых картах, специальных заданиях-операциях, а также о влиянии уровня сложности на скорость прогресса персонажей. На старте продаж в «Эвакуации» будет доступна дюжина карт, обстановка и геометрия которых будут частично меняться от матча к матчу, а также тринадцать типов заданий, которые игра перед началом матча будет выбирать случайным образом. От выбранного типа задания зависят ваши игровые цели, встречаемые противники, количество инопланетной слизи и другие параметры.
Играть на низком уровне сложности разработчики хоть и не запрещают, но чисто от себя рекомендуют его повысить: так и шкала прогресса заполняться будет быстрее, да и играть в целом интереснее. Главное — делать это с проверенными товарищами.
Напоминаем, что релиз Rainbow Six Extraction назначен на 20 января наступающего года. Проект уже отправился в печать, так что новый перенос выхода крайне маловероятен.