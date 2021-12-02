Пережить историю Сэма можно за относительно вменяемые деньги.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В конце прошлого года детективный триллер Twin Mirror от известной по Life is Strange и Remember Me студии Dontnod Entertainment добрался до прилавков. PC-версия проекта в течение года была эксклюзивом Epic Games Store, но теперь справедливость восстановлена: все желающие могут приобрести игру и в Steam. К слову, в течение двух недель — вплоть до 15 декабря — это можно будет сделать за полцены: разработчики отметили Steam-релиз Twin Mirror «сочной» скидкой, благодаря которой ценник временно составляет 1 049 рублей, что для проекта в таком жанре и в таком статусе — относительно вменяемая стоимость.

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Напомним, что Twin Mirror повествует о том, как наш главный герой Сэм прибывает в родной городок Бассвуд и обнаруживает себя втянутым в мистическую цепочку событий, о последовательности которых ничего не помнит. Нам предстоит восстанавливать воспоминания, используя для этого как реальный мир, так и «чертоги разума» самого Сэма.

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Год назад проект был встречен, мягко говоря, прохладно. Является ли Steam-публика менее привередливой, узнаем уже через несколько часов.