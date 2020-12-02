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Состоялся релиз триллера Twin Mirror от авторов Life is Strange — оценки пока невысокие

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Спустя два с половиной года после анонса детективный триллер Twin Mirror про «чертоги разума» добрался до конечных пользователей. Поскольку разработчики отказались от Steam-релиза на персональных компьютерах в пользу Epic Games Store, а Metacritic не разрешает пользователям выставлять оценки в первые дни после релиза, остаётся только довольствоваться оценками профильной прессы.

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Как поясняют многие обозреватели, возникает чувство, что Twin Mirror вопреки здравому смыслу готовилась в большой спешке: многие элементы сюжета лишены логических связей, ощущается недосказанность и заметны обрезки контента в финальной версии. Зачем, почему и когда разработчики всё это проворачивали — неизвестно и непонятно, но скорее всего, из-за сильно ограниченного бюджета.

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В целом обозреватели сходятся во мнении, что Twin Mirror — это смелый, но неудачный эксперимент студии Dontnod: предыдущие проекты компании были и качественнее, и интереснее. Всё это наглядно отражено в средней оценке на агрегаторе Metacritic: всего 67 баллов из 100 возможных.

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По сюжету Twin Mirror, наш главный герой Сэм прибывает в родной вымышленный городок Бассвуд, чтобы попрощаться с другом. Дальше следует мистика: Сэм оказывается в своеобразной ловушке тайн Бассвуда и должен постараться восстановить утраченные воспоминания, в том числе путешествуя по чертогам своего разума. В общем, на бумаге всё оказалось «звучащим» гораздо лучше, чем на практике.

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