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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сюжетная кампания Halo Infinite состоит из 14 миссий, на прохождение которых нужно минимум 9 часов
Спасибо любопытствующим энтузиастам.
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Энтузиасты с сетевого ресурса TrueAchivements смогли собрать полный набор достижений экшена Halo Infinite, в который также вошли «ачивменты» из сюжетной кампании. Последнее обстоятельство даёт понимание о количестве миссий в проекте — их будет 14 штук. Знающие люди сейчас вспомнят, что ровно столько же сюжетных больших заданий было во второй части.

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Всё те же любители-дознаватели смогли выяснить, что пройти все 14 миссий можно менее чем за 8 часов, — это становится понятно из описания одного из достижений. Люди из TrueAchievements предполагают, что на неспешное прохождение сюжетной кампании придётся потратить около 20-25 часов. Если среди игроков найдутся те, кто будет заниматься коллекционированием всех трофеев, то прохождение растянется на 30-40 часов.

Ещё из интересного: без мультиплеерного модуля Halo Infinite займёт на диске около 28 Гбайт, сетевой режим отдельно «весит» 12 Гбайт. Правда, данные цифры актуальны по отношению к версии проекта для консолей Xbox Series.

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Напомним, сюжетная кампания выйдет 8 декабря на ПК и Xbox. Сетевой режим уже доступен.

#microsoft #343 industries #halo infinite
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