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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Ghost Ship Games совместно с Coffee Stain назначили примерную дату релиза кооперативного Deep Rock Galactic на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5. Случиться это должно в январе будущего года, с конкретным числом девелоперы определятся позднее.

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Напомним, Deep Rock Galactic представляет собой научно-фантастический экшен с видом от первого лица, в главных ролях которого прописались гномы-трудоголики. Ключевая особенность проекта — продвинутая система разрушения, на которое завязаны все основные геймплейные механики. Они тут копают, исследуют и сражаются в огромных системах пещер, где за каждым углом могут поджидать бесчисленные полчища чудовищ и «несметные богатства». Выиграть здесь можно только работая сообща.

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В Steam данный проект появился 13 мая 2020 года, оценки у него очень хорошие: 97 % рейтинга на основании почти 90 тысяч отзывов.