Серверы работать продолжат. Пока.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Первая часть Titanfall, разработанная ныне имеющей огромное уважение среди геймерского сообщества студией Respawn Entertainment, в своё время стала глотком свежего воздуха в жанре сетевых боевиков. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. В случае с Titanfall получилось, скорее, рано, чем поздно, и вот, разработчики объявили о сворачивании дальнейшей поддержки своего проекта.

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Что это означает для игроков? Ничего хорошего. Во-первых, игра с сегодняшнего дня, 1 декабря, изымается из дальнейшей продажи, так что новую аудиторию она в принципе получать не сможет. Во-вторых, весной данный этап продолжится, и Titanfall уберут и из подписных сервисов. Единственная хорошая новость заключается в том, что игровые серверы закрывать пока не станут, так что если вы до сих пор играете в Titanfall, то разработчики не лишат вас этого удовольствия. Естественно, до поры до времени.

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Сама франшиза и вселенная Titanfall продолжат жить и развиваться: сегодня это Titanfall 2 и Apex Legends, ну а что готовит будущее, пока известно только разработчикам.