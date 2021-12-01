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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Project_Hel — следующее сюжетное дополнение для популярного экшена Ghostrunner
Играть будем за одного из боссов оригинальной кампании.
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Тизеры, намёки и подсказки — всё это в отношении грядущего дополнения для футуристического паркур-экшена Ghostrunner уже не имеет смысла: разработчики проекта официально представили аддон под названием Project_Hel, снабдили его сопутствующим видеороликом, поведали основные подробности и огласили точную дату его выхода.

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Итак, в рамках дополнения Project_Hel мы будем играть за Хель — одну из «боссов» из оригинальной сюжетной кампании Ghostrunner. Персонаж полностью ориентирован на контактный бой, поэтому, уверяют разработчики, будет интересно и весело. Прохождение займёт несколько часов: в состав дополнения входят шесть уникальных миссий.

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Любопытно, что изначально Project_Hel должен был стать небольшим DLC, но впоследствии разработчики увлеклись и доработали проект до состояния полноценного аддона-расширения. Релиз назначен на 27 января на всех актуальных платформах.

#ghostrunner
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