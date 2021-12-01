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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В современной игровой промышленности без переизданий, ремастеров и перевыпусков с улучшениями обойтись крайне сложно, и разработчики платформера Oddworld Soulstorm, увы, не стали приятным исключением из этого печального правила. Несколько часов назад улучшенное издание проекта стало доступно для прохождения.

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В состав Oddworld Soulstorm Enhanced Edition включены: усовершенствованный искусственный интеллект, улучшенные механики передвижения, более естественное поведение неигровых персонажей, а также исправление багов и недочётов. Кроме того, в состав Enhanced Edition входит специальный режим Vykkers Labs, геймплейно воздающий почести оригинальной Oddworld. Режим бонусный, и доступ к нему откроется только после прохождения основной сюжетной линии Soulstorm.

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Все обладатели оригинальной Oddworld Soulstorm получили обновление бесплатно. Улучшенное издание доступно на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5, и вот, теперь ещё и на Xbox One с Xbox Series.