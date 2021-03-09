Не нуждающийся в представлении Арнольд Шварценеггер с недавних пор обрёл популярность в сообществе игроков World of Tanks. Факт, что актёр проходил военную службу в бронетанковом подразделении, никогда не являлся тайной. Сам Шварценеггер не единожды рассказывал о своей службе в различных интервью, эта информация давно и прочно обосновалась в биографии актёра в той же «Википедии». К тому же, спустя годы и обретя популярность, «Железный Арни» решил необычным образом увековечить для себя воспоминания об армии, попросту выкупив в 1991 году танк M-47 Patton, членом экипажа которого он являлся.

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Так вот, поклонники Шварценеггера подготовили петицию в адрес разработчиков World of Tanks с просьбой добавить в игру командира с внешностью и озвучкой легендарного «Мистера Вселенная». Wargaming частенько добавляет в свой проект уникальных членов экипажа (командиров — в частности), внешность и голос которым дарят известные личности. Так, в «Танках» можно повстречать Чака Норриса, участников группы The Offspring, актёров в образах героев сериала «Пацаны» и многих других интересных личностей.

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Как раз сейчас в Сети появились фотографии времён срочной службы Арнольда Шварценеггера, где он в форме позирует возле легендарного «Паттона». Разработчикам World of Tanks даже с костюмом командира сильно заморачиваться не придётся.