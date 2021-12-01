Крайне недолгий, но всё же.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В настоящее время Rainbow Six Siege является самым долгоиграющим проектом от Ubisoft: тактический шутер вышел в конца 2015 года и спустя шесть лет продолжает пользоваться огромной популярностью, агитируя разработчиков на постоянную поддержку игры новым контентом. Казалось бы, за все эти годы в Rainbow Six Siege уже сыграли все, кто этого хотели, однако у Ubisoft на этот счёт другое мнение: периодов бесплатного доступа много не бывает. Вот и завтра, 2 декабря, и вплоть до 6 декабря в «Осаде» пройдёт акция «Бесплатные выходные».

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Зашедшие во время акции игроки получат доступ к полной версии Rainbow Six Siege — со всеми картами, режимами и сопутствующим контентом. Более того, весь достигнутый за время бесплатных выходных прогресс будет сохранён на учётной записи, так что в случае покупки проекта вам не придётся начинать всё сначала.

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Вчера в Rainbow Six Siege стартовала новая «операция» (сезон) под названием High Calibre, добавившая в игру оперативницу Thorn, крупнокалиберный пистолет-пулемёт и внедрившая необходимые изменения в карту «Аутбэк».