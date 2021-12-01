Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В релизном трейлере «выживача» Icarus от создателя DayZ показали живописный мир и его опасности
Дюнные черви «на минималках» — присутствуют.
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Уже через каких-то несколько дней «выживач» Icarus, за разработку которого отвечал создатель DayZ Дин Холл и его студия RocketWerkz, поступит в продажу, ну а сегодня авторы проекта опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором можно полюбоваться красотами планеты Икар и таящимися повсюду опасностями, включая смертельные.

реклама

Напомним, что по сюжету игры, Икар должна была стать для землян новым домом, однако колонизация планеты из-за тяжелейших условий обитания и крайне недружелюбной фауны потерпела крах. Икар так бы и осталась в архивах человечества как очередная провальная попытка освоения космоса, если бы не обнаруженный геологами в её недрах бесценный материал, породивший самую настоящую «золотую лихорадку» будущего. Поэтому в итоге назначение нового мира было изменено, а колонизаторов переквалифицировали в горнодобытчиков-авантюристов. Вот за этих авантюристов мы и будем играть.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Релиз Icarus — 4 декабря.

#icarus #rocketwerkz
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Началось закрытое бета-тестирование Icarus — нового «выживательного» проекта от главного идеолога DayZ
В «выживаче» Icarus от автора DayZ пройдёт цикл бета-тестов, но саму игру отложили до ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
32
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
58
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
99
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
149
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
219
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
62
Чем украинские игры лучше российских — сравниваем хиты двух стран
44
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – декабрь 2021
16
Игры на мобильных чипах NVIDIA в десктопных видеокартах: N17E-G2 вместо GP104 - это возможно
11
Мои впечатления от игры Overkill’s The Walking Dead
1

Сейчас обсуждают

Шотахупипу
15:50
Ты не понимаешь о чём пишешь.
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Inqizitor
15:49
ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 - 11000 грн Intel Core i7-12700K box - 12500 грн Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero WI-FI - 14500 грн AMD Ryzen 7 5800X s-AM4 3.8GHz/32MB BOX - 12600 грн Разница ...
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Иван Карпов
15:49
Постойте, если есть тесты на Minecraft с shader на 1.17, то я даже почку отдам, лишь бы 1к фпс без лагов на SEUS E12))))
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Рома Аслгареев
15:48
интел как бы тоже переходит на многокристальные системы
Чиплеты станут ключевым элементом в развитии графических процессоров AMD
Максим Овчинников
15:48
Эм..а кем используется оно как платежное средство? Ну кроме бандитов, фриков и 1-2% просто по приколу? :-) Крипта абсолютно неудобна как платежное средство или средство накопления, никто в здравом уме...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Kolyasorokin
15:47
У биткоина есть фишка, что количество монет ограничено, что хорошо защищает от инфляции. Это главное отличие от фиата, который печатают сколько угодно много(особенно сейчас, США и Европа вкинули на ры...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Shuvalof Yuri
15:46
Не одно, так другое. С павидлой накрылось, теперь будут других колоть. Есессссно, это все будет добровольно.
Bloomberg: испытания лекарства от ВИЧ на людях начнутся следующим летом
Sergiu Bunacalea
15:46
люди не понимают что для того чтобы наладить новое производство нужно много времени и снять старое поколение с производство, но этого ни один производитель в здравом уме не сделает во время дефицита ...
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4000 могут поступить в продажу в 1 половине 2022 года
sop18
15:44
Linux без связи с интернетом очень быстро протухает. Так что обновления постоянные там норма, а не пердолинг)))
Пробуем Linux Mint 20.2 — неоднозначные впечатления и попытки играть в 2021 году
Shuvalof Yuri
15:44
Когда же этот пузырь лопнет? Все ждем и ждем. Ждем. Снова ждем. А пока кукаретики все пужают обвалом. По факту - просто мозгов нема, чтобы эту тему оседлать и разобраться. Ущербным на мозг также н...
Мнение: лучше потратить средства на майнинг-ферму с RTX 3090, чем на авто, ремонт или путешествия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем