Дюнные черви «на минималках» — присутствуют.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Уже через каких-то несколько дней «выживач» Icarus, за разработку которого отвечал создатель DayZ Дин Холл и его студия RocketWerkz, поступит в продажу, ну а сегодня авторы проекта опубликовали сопутствующий релизный видеоролик, в котором можно полюбоваться красотами планеты Икар и таящимися повсюду опасностями, включая смертельные.

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Напомним, что по сюжету игры, Икар должна была стать для землян новым домом, однако колонизация планеты из-за тяжелейших условий обитания и крайне недружелюбной фауны потерпела крах. Икар так бы и осталась в архивах человечества как очередная провальная попытка освоения космоса, если бы не обнаруженный геологами в её недрах бесценный материал, породивший самую настоящую «золотую лихорадку» будущего. Поэтому в итоге назначение нового мира было изменено, а колонизаторов переквалифицировали в горнодобытчиков-авантюристов. Вот за этих авантюристов мы и будем играть.

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Релиз Icarus — 4 декабря.