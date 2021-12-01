Вроде бы своего ещё не добилась, а об уходе уже объявила. Что?

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как известно, Activision Blizzard всё ещё находится на «осадном положении», выдерживая удары забастовщиков, СМИ и акционеров, недовольных рабочей обстановкой внутри холдинга. Руководство холдинга уже пошло на уступки, организовав фонд для пострадавших и пообещав создать специальный комитет, который будет следить за исполнением поручений по поддержанию достойной рабочей атмосферы в компании и регулярно отчитываться перед советом директоров.

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Организатор рабочих забастовок против политики Activision Blizzard Джессика Гонзалес, по всей видимости, решила, что её дела в компании завершены, и объявила об уходе из холдинга. По словам госпожи Гонзалес, она приняла слишком хорошее предложение, чтобы от него отказываться. Путь Гонзалес лежит в никак не связанную с видеоиграми финансово-техническую компанию на достаточно высокую должность. Её последним рабочим днём в Activision Blizzard станет 10 декабря.

My resignation from Blizzard Entertainment pic.twitter.com/eJeTsYGFv8 — Jessica Gonzalez 💙 #FireBobbyKotick (@BlizzJess) November 30, 2021

Напоследок Гонзалес обратилась к гендиректору Activision Blizzard Бобби Котику, заявив, что его бездействие и нежелание брать на себя ответственность за происходящее в компании приводят к потере талантливых разработчиков и, как следствие, снижению уровня качества выпускаемых холдингом игр. Гонзалес считает, что Котик должен уйти.

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И тогда, видимо, как по волшебству и проблемы исчезнут, и игры хорошие начнут выходить пачками. Не слишком ли поздно для Activision Blizzard, и, в особенности, для второй части этого холдинга — Blizzard Entertainment, из которой за последние годы ушли практически все, кто ковали величие данной компании?