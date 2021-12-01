Открывать их, в теории, можно будет даже при заблокированном за неуплату интернете.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Интернет уже давно многим заменил телевидение и газеты, не вытеснив радио как средство массовой информации только благодаря автомобилистам; как следствие, в правительстве России уже давно обсуждается идея создания «социального интернета». И вот, первый шаг на пути к этой «радиоточке» XXI века был сделан: сегодня подписанный президентом страны ещё летом этого года закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам вступил в силу.

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Вступление данного закона в силу означает, что операторы связи и интернет-провайдеры даже при нулевом балансе на лицевом счёте абонента обязаны предоставлять последнему доступ к утверждённым правительством сайтам, имеющим высокую важность для общества. В число таких сайтов входят поисковые системы, новостные агрегаторы, правительственные порталы федерального и регионального уровней, портал госуслуг, некоторые интернет-магазины, социальные сети и прочее.

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Как передают «Известия», на сегодняшний день правительство признало социально значимым 371 интернет-ресурс. Чтобы иметь возможность попасть в список социально значимого, сайт должен соответствовать нескольким требованиям: быть созданным или контролируемым гражданином России, находиться в доменной зоне .ru, .рф, .su или .дети, а не менее половины его регулярных посетителей должны территориально находиться в России (иметь российский IP-адрес).