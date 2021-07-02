Поскольку Интернет для многих (если не для большинства) уже давно заменил телевизоры, радио и печатную прессу, возникла необходимость в учреждении перечня социально значимых сайтов, доступ к которым будет предоставляться даже при неоплаченных услугах интернет-провайдеров. Соответствующий закон был принят Государственной Думой 17 июня, одобрен Советом Федерации 23 июня, и вот, сегодня был подписан Президентом. Об этом передаёт ТАСС.

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Согласно закону, в список социально значимых сайтов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, войдут сайты государственных органов, органов местного самоуправления, портал госуслуг, а также государственные внебюджетные фонды. Кроме того, специальная правительственная комиссия определит другие социально значимые сайты.

К сайтам, претендующим на статус социально значимых, будут предъявляться особые требования. Так, портал должен находиться в доменной зоне .ru, .su, .рф или .дети, быть основанным или контролируемым гражданами России, работающими на территории России, при этом доля иностранной собственности в таких сайтах не должна превышать 20 %.