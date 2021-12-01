Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Долгожданная вторая часть обновления Caves & Cliffs для Minecraft уже доступна для установки
Многое в игре преобразится, и видно это будет сразу.
анонсы и реклама
Рухнула цена 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты

Обновление Caves & Cliffs для Minecraft оказалось столь масштабным и сложным, что разработчики из Mojang в своё время решили разделить его на две части, дабы не оставлять игроков без свежего контента на долгие месяцы. К счастью, работа над проектом закончена, о чём разработчики известили несколько часов назад с помощью специального видеоролика.

реклама

Caves & Cliffs, как нетрудно догадаться из названия, расширяет элементы игрового процесса, связанные с горами и пещерами. Оба этих биома станут масштабнее, богаче ресурсами, игровой движок будет лучше генерировать локации, а высота игрового мира значительно увеличится — в первую очередь, чтобы «вместить» в себя новые высокие горы.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Обновление доступно на всех целевых платформах, где имеется Minecraft: от PC (Windows, Linux и macOS) и консолей PlayStation и Xbox до гибридной приставки Nintendo Switch и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Данная песочница до сих пор популярна и, как следствие, активно развивается.

#minecraft #mojang
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вторая часть масштабного обновления Caves & Cliffs для Minecraft выйдет в конце ноября
В ноябре Minecraft появится в Xbox Game Store, а в следующем году получит крупное обновление The Wild
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
188
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
222
Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
28
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
346
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
116
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
206
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
21
Смартфон BQ 6645L Element – для тех, кто не хочет переплачивать
60

Сейчас обсуждают

ronoho
01:59
всего то надо было сбить россии свой старый спутник и пентагон тут же потерял интерес к спейс икс, ну и соответственно и к его финансированию))))
CNBC: Илон Маск предупредил работников космической компании SpaceX о риске банкротства
Inqizitor
01:55
Всем встройка нужна, без видяхи самое то пересидеть.
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Sergej V
01:54
главное верить в очереди :) вы готовы платить 500 баксов за комплект и 99 за абонентку в месяц? :) где скорость ниже обычного подключения и пинг выше. до кучи забудьте про торренты :)
CNBC: Илон Маск предупредил работников космической компании SpaceX о риске банкротства
32Влад32
01:53
Скоро и в Иркутске электричество подорожает. А вы думаете, что в правительстве, депутаты не майнят?
Путин назвал криптовалюты рискованными, но не видит необходимости в их запрете
Inqizitor
01:52
Кого это волнует? В старые времена Бартоны и Торики по 100 баксов толкали, Атлон 64 3000+ за 130 продавали как новинку. Где это всё, с учётом того, что даже 5800 смотрится анахронизмом на фоне 12600К....
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Sergej V
01:51
спутники, грузы на МКС и космонавты. действительно и что же выводить он хочет, когда там очередь стоит.
CNBC: Илон Маск предупредил работников космической компании SpaceX о риске банкротства
Денис Воробьев
01:45
Ну,в этом видео ничего нет конкретного. Но вот на Драйв2 нашел статью "сотрудничество ваз и Порше. Вехи истории" Вот там довольно развернуто. Каюсь, инженеры Порше привлекались при проектировании узло...
Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
Ramiz Afandiyev
01:43
Я что-то не понял, а что виндовые ноуты стоят дешевле? Я вас разочарую, у меня есть виндовый XPS и Asus (у сына), так вот эти сопоставимые ноуты стоят также, как мой Макбук Про +- 10%.
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
MuCephei88
01:42
Странно, почему минусят - по факту всё так и было. Ознакомления, наверное, стоит. Но вау-эффекта уже скорее всего не принесет - нет той уникальности, которой обладала первая "Сибирь".
Видео: целых 15 минут геймплея приключенческой игры Syberia: The World Before, которая выходит уже 10 декабря
Ramiz Afandiyev
01:39
У меня макбук про и я в восторге от производительности и самое главное от охлада. Ноут всегда холодный.
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем