Обновление Caves & Cliffs для Minecraft оказалось столь масштабным и сложным, что разработчики из Mojang в своё время решили разделить его на две части, дабы не оставлять игроков без свежего контента на долгие месяцы. К счастью, работа над проектом закончена, о чём разработчики известили несколько часов назад с помощью специального видеоролика.
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Caves & Cliffs, как нетрудно догадаться из названия, расширяет элементы игрового процесса, связанные с горами и пещерами. Оба этих биома станут масштабнее, богаче ресурсами, игровой движок будет лучше генерировать локации, а высота игрового мира значительно увеличится — в первую очередь, чтобы «вместить» в себя новые высокие горы.
Обновление доступно на всех целевых платформах, где имеется Minecraft: от PC (Windows, Linux и macOS) и консолей PlayStation и Xbox до гибридной приставки Nintendo Switch и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Данная песочница до сих пор популярна и, как следствие, активно развивается.