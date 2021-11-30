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Новости Software Игнатий Колыско
Кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite выйдет в облачном сервисе Xbox Game Pass уже 14 декабря
Оно и понятно — с таким-то онлайном.
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Кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite должен появиться в сервисе Xbox Game Pass уже 14 декабря — причём, как на PC, так и на Xbox. Разработчики проекта пообещали, что одновременно с переходом в подписочный сервис Microsoft они выпустят второе сезонное обновление с режимом Point Defense, множеством косметических предметов, богатым набором оружия, картами испытаний и много чем ещё.

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Если обратиться к дорожной карте обновлений, то можно понять, чтоб весь остальной контент для Aliens: Fireteam Elite выйдет только в будущем году.

Для правильного прохождения Aliens: Fireteam Elite нужна команда из трёх игроков, но никто не запретит выполнять миссии в гордом одиночестве. Действие разворачивается после событий трилогии фильмов «Чужой» на планете LV-895.

Игрокам нужно будет принять на себя управление отрядом бойцов космического корабля Endeavor. Те услышали сигнал из дальних колоний, на изучение которого обязательно придётся отправиться. Что будет дальше — вы и так знаете.

Кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite поступил в продажу 24 августа, целевые платформы вы и так знаете: PC, PlayStation и Xbox. В проекте есть 5 классов персонажей, 30 видов оружия и четыре главы сюжетной кампании. Вражеский бестиарий представлен здесь 20 типами врагов, из которых только 11 являются ксеноморфами.

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В сентябре разработчики представили первое бесплатное сезонное обновление с новым комплектом, оружием и косметикой. За последние три месяца пиковый онлайн Aliens: Fireteam Elite сократился минимум в 15 раз. Прямо сейчас проект можно купить со скидкой 30 % в магазине Steam.

#cold iron studios #aliens fireteam elite
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