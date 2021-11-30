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Новости Software Игнатий Колыско
Bethesda запускает цикл роликов «К звёздам», посвящённый грядущей Starfield
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Издательство Bethesda Softworks совместно с разработчиками из Bethesda Game Studios представили первый ролик по Starfield из цикла «К звёздам» (Into the Starfield). В грядущем цикле видеоматериалов авторы собираются рассказывать о ролевой игре, релиз которой состоится только осенью будущего года.

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Первый материал, выпущенный сегодня, называется «Бесконечный поиск». Руководитель проекта Тодд Говард, руководитель студии Анжела Браудер и ведущий художник Мэтт Карофано рассказывают нам, как мечты, замыслы и прошлое Bethesda Game Studios сформировали современный облик студии и каким они видят будущее со Starfield.

Тодд Говард, руководитель проекта:

«Мир, в который вы переноситесь, может стать вашим, а в этом, на мой взгляд, и заключается магия. Мы занимаемся этим без малого двадцать лет, для такой большой аудитории это солидный срок. Значит, люди давно доверяют нашему опыту. Мы создавали Morrowind и одновременно думали, чем займёмся после него.

У нас был целый список разных миров, куда мы хотели бы отправиться, и первым номером шёл Fallout. Мы не знали, справимся ли, но в итоге эту мечту волшебным образом удалось воплотить в жизнь. А следующим пунктом в списке шла научная фантастика. Есть нечто волшебное в том, чтобы бросить вызов гравитации и покинуть планету. Это невероятное достижение человечества.»

Мэтт Карофано, ведущий художник Bethesda Game Studios:

«Многие наши игры посвящены открытиям, а что считать главным из них, как не ответ на вопрос: что там, за пределами Земли? Работать над чем-то подобным невероятно увлекательно. Приступая к новой игре, мы начинаем с чистого листа. В Starfield более правдивая научная основа, в отличие от Skyrim, которую можно скорее назвать эпическим фэнтези. Это более жизненная игра с более реалистичным миром, она посвящена открытиям и позволяет по-новому подойти к процессу разработки. Мы постоянно держим это в голове, когда создаём локации, окружение, персонажей.»

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Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. С первого дня проект окажется в каталоге Xbox Game Pass.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield
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Денис
23:06
да они и проводят какую-то сегрегацию. На видаки старые дров нет, процессоры только полтора поколения без хаков поддерживают. В этот раз придется пропустить, качать с торрента не буду, сама МС виноват...
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ArcheryTxs
23:02
Лутбоксофилд.
Bethesda запускает цикл роликов «К звёздам», посвящённый грядущей Starfield
32Влад32
23:01
Надеюсь, рано или поздно ему за все воздастся.
О Виталике, который зарабатывал десятки биткоинов за статьи в блоге, а потом изобрел свою крипту
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