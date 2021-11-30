Как обычно, реальных геймплейных кадров там нет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издательство Bethesda Softworks совместно с разработчиками из Bethesda Game Studios представили первый ролик по Starfield из цикла «К звёздам» (Into the Starfield). В грядущем цикле видеоматериалов авторы собираются рассказывать о ролевой игре, релиз которой состоится только осенью будущего года.

реклама

Первый материал, выпущенный сегодня, называется «Бесконечный поиск». Руководитель проекта Тодд Говард, руководитель студии Анжела Браудер и ведущий художник Мэтт Карофано рассказывают нам, как мечты, замыслы и прошлое Bethesda Game Studios сформировали современный облик студии и каким они видят будущее со Starfield.

Тодд Говард, руководитель проекта:

«Мир, в который вы переноситесь, может стать вашим, а в этом, на мой взгляд, и заключается магия. Мы занимаемся этим без малого двадцать лет, для такой большой аудитории это солидный срок. Значит, люди давно доверяют нашему опыту. Мы создавали Morrowind и одновременно думали, чем займёмся после него.

У нас был целый список разных миров, куда мы хотели бы отправиться, и первым номером шёл Fallout. Мы не знали, справимся ли, но в итоге эту мечту волшебным образом удалось воплотить в жизнь. А следующим пунктом в списке шла научная фантастика. Есть нечто волшебное в том, чтобы бросить вызов гравитации и покинуть планету. Это невероятное достижение человечества.»

Мэтт Карофано, ведущий художник Bethesda Game Studios:

«Многие наши игры посвящены открытиям, а что считать главным из них, как не ответ на вопрос: что там, за пределами Земли? Работать над чем-то подобным невероятно увлекательно. Приступая к новой игре, мы начинаем с чистого листа. В Starfield более правдивая научная основа, в отличие от Skyrim, которую можно скорее назвать эпическим фэнтези. Это более жизненная игра с более реалистичным миром, она посвящена открытиям и позволяет по-новому подойти к процессу разработки. Мы постоянно держим это в голове, когда создаём локации, окружение, персонажей.»

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. С первого дня проект окажется в каталоге Xbox Game Pass.