Издательство Bethesda Softworks совместно с разработчиками из Bethesda Game Studios представили первый ролик по Starfield из цикла «К звёздам» (Into the Starfield). В грядущем цикле видеоматериалов авторы собираются рассказывать о ролевой игре, релиз которой состоится только осенью будущего года.
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Первый материал, выпущенный сегодня, называется «Бесконечный поиск». Руководитель проекта Тодд Говард, руководитель студии Анжела Браудер и ведущий художник Мэтт Карофано рассказывают нам, как мечты, замыслы и прошлое Bethesda Game Studios сформировали современный облик студии и каким они видят будущее со Starfield.
Тодд Говард, руководитель проекта:
«Мир, в который вы переноситесь, может стать вашим, а в этом, на мой взгляд, и заключается магия. Мы занимаемся этим без малого двадцать лет, для такой большой аудитории это солидный срок. Значит, люди давно доверяют нашему опыту. Мы создавали Morrowind и одновременно думали, чем займёмся после него.
У нас был целый список разных миров, куда мы хотели бы отправиться, и первым номером шёл Fallout. Мы не знали, справимся ли, но в итоге эту мечту волшебным образом удалось воплотить в жизнь. А следующим пунктом в списке шла научная фантастика. Есть нечто волшебное в том, чтобы бросить вызов гравитации и покинуть планету. Это невероятное достижение человечества.»
Мэтт Карофано, ведущий художник Bethesda Game Studios:
«Многие наши игры посвящены открытиям, а что считать главным из них, как не ответ на вопрос: что там, за пределами Земли? Работать над чем-то подобным невероятно увлекательно. Приступая к новой игре, мы начинаем с чистого листа. В Starfield более правдивая научная основа, в отличие от Skyrim, которую можно скорее назвать эпическим фэнтези. Это более жизненная игра с более реалистичным миром, она посвящена открытиям и позволяет по-новому подойти к процессу разработки. Мы постоянно держим это в голове, когда создаём локации, окружение, персонажей.»
Starfield выйдет 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. С первого дня проект окажется в каталоге Xbox Game Pass.