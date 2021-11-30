Уже совсем скоро в Call of Duty Warzone откровенно набивший всем оскомину «Верданск» сменится новым полем боя под названием «Кальдера». Нам известно, что новая локация представляет собой остров в Тихом океане, ну а сегодня, незадолго до соответствующего обновления, разработчики опубликовали ознакомительный и очень красивый трейлер. Что и говорить, островные и тропические локации в играх — всегда наиболее красивые; Far Cry и Crysis доказали это много лет назад.
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«Кальдера» в Call of Duty Warzone будет разделена на пятнадцать разнообразных локаций. На острове разместились арсенал, деревня, столичный округ, аэродром, лагуна, доки, шахты и даже электростанция с домом отдыха. В общем, простор для прогулок и перестрелок огромен.
Новая карта будет добавлена в Warzone уже 9 декабря. Все обладатели Call of Duty Vanguard смогут ознакомиться с ней на сутки раньше.