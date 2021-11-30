Но бывают и прецеденты.

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Как известно, ранее предполагалось, что зомби-боевик Dying Light 2 выйдет в свет в начале декабря, но впоследствии разработчики поняли, что слишком оптимистично взглянули на свои возможности и закономерно отложили релиз на пару месяцев, назначив его на 4 февраля. Что ж, с максимальной долей вероятности можно предположить, что больше никаких переносов не будет: сегодня представители студии Techland сообщили об отправке проекта в печать.

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В наши дни первоначальный смысл данного события — отправка мастер-диска с игрой в печать на фабрику — почти полностью утрачен, но традиция осталось. Ей отмечают важный этап в жизни любой игры: фактическая готовность к релизу.

Напоминаем, что действие Dying Light 2 разворачивается спустя двадцать лет после событий первой части. Человечество не смогло побороть зомби-инфекцию и практически полностью истреблено. В живых осталась лишь небольшая часть счастливчиков, которым теперь необходимо жить «на высоте», куда инфицированные добраться не могут, и окружать свои жилища смертельно опасными для зомби ультрафиолетовыми фонарями. Играть будем за парня по имени Эйден, пилигрима-путешественника, прибывающего в один из последних оставшихся Городов, чтобы найти давно потерянного родственника.

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years - we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14 — Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021

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Если верить разработчикам, Dying Light 2 во всех аспектах превзойдёт оригинальную часть. А учитывая, что первая Dying Light стала эталоном в жанре зомби-экшенов, это действительно многое значит.