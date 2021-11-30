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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

О том, что симулятор злодея Evil Genius 2 World Domination тридцатого ноября наконец-то доберётся до консолей PlayStation и Xbox, нам известно ещё с начала—середины октября. Указанный день настал, и вот, пользователи указанных приставок уже могут оценить себя в роли одержимого идеей мирового господства злодея.

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На персональных компьютерах игра появилась весной этого года и получила очень сдержанные пользовательские оценки. Со временем проект развивался и улучшался, так что на текущий момент рейтинг Evil Genius 2 World Domination в Steam составляет очень достойные 87 %.

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К слову, игра принимает участие в осенней распродаже в Steam, так что в оставшиеся 26 часов её можно приобрести за полцены, или всего за 362 рубля в базовом издании.