Когда Valve несколько месяцев назад представила свою портативную игровую платформу Steam Deck, у геймеров возникли опасения, что компания будет выпускать для неё эксклюзивные игры. К счастью, сегодня компания опровергла эти слухи, так что игроки всех стран и континентов могут спокойно выдохнуть.
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Соответствующее подтверждение было опубликовано в разделе частых вопросов и ответов по платформе Steam Deck. Как пишет Valve, компания не видит в создании эксклюзивов для Steam Deck особого смысла, поскольку технически Steam Deck — это PC, и на нём должны действовать те же правила, что на любом другом PC.
Запуск в продажу первой партии Steam Deck намечен на февраль.