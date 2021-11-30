Молодец, Valve.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Когда Valve несколько месяцев назад представила свою портативную игровую платформу Steam Deck, у геймеров возникли опасения, что компания будет выпускать для неё эксклюзивные игры. К счастью, сегодня компания опровергла эти слухи, так что игроки всех стран и континентов могут спокойно выдохнуть.

реклама

Соответствующее подтверждение было опубликовано в разделе частых вопросов и ответов по платформе Steam Deck. Как пишет Valve, компания не видит в создании эксклюзивов для Steam Deck особого смысла, поскольку технически Steam Deck — это PC, и на нём должны действовать те же правила, что на любом другом PC.

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Запуск в продажу первой партии Steam Deck намечен на февраль.