А ведь сразу надо было.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из 343 Industries продолжают проводить активные действия по ускорению прокачки в онлайн-экшене Halo Infinite, ведь именно этот аспект вызывал у игроков больше всего нареканий. Девелоперы объявили о подготовке дополнительного «буста» к опыту» — теперь награда за обычное завершение матчей будет в несколько раз лучше.

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Здесь важно напомнить, что было ранее. Каждый уровень боевого пропуска стоит 1 тысячу опыта, всего в пропуске 100 уровней. Сразу после выпуска Halo Infinite наград за простое завершение матчей не предусматривалось вовсе, после первой волны критики разработчики стали выдавать по 50 опыта.

А уже сейчас представитель команды 343 Industries рассказали о проведённом анализе ранее собранной статистики матчей и сделанным выводам. Авторы игры признали, что начисление опыта в начале игровой сессии получались слишком слабенькими. Отзывы сообщества здесь тоже учитывались.

Именно поэтому обновлённая система начисления опыта за участие в простых матчах будет выдавать намного больше опыта за первые шесть матчей каждого дня.

Градация выглядит следующим образом:

первый патч — 300 опыта;

второй и третий матчи — 200 опыта за каждый;

с третьего по шестой матчи — 100 опыта за каждый;

с седьмого матча и далее — 50 опыта.

Получается, что каждый игрок Halo Infinite сможет ежедневно получать 1000 опыта, «просто» отыгрывая шесть матчей. И, соответственно, продвигаться на один пункт по школе прогресса в боевом пропуске. Добавьте сюда награды за выполнение ежедневных испытаний — и получите ещё большую прибавку к опыту.

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP



We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

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Представители 343 Industries пообещали внедрить данное новшество в ближайшие часы. Вполне возможно, что на момент написания данного материала апдейт уже вышел. Девелоперы также дали понять, что анализ статистики по игровым сессиях происходит постоянно, поэтому в будущем возможны и новые правки системы начисления «экспы».