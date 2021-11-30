Разработчики из 343 Industries продолжают проводить активные действия по ускорению прокачки в онлайн-экшене Halo Infinite, ведь именно этот аспект вызывал у игроков больше всего нареканий. Девелоперы объявили о подготовке дополнительного «буста» к опыту» — теперь награда за обычное завершение матчей будет в несколько раз лучше.
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Здесь важно напомнить, что было ранее. Каждый уровень боевого пропуска стоит 1 тысячу опыта, всего в пропуске 100 уровней. Сразу после выпуска Halo Infinite наград за простое завершение матчей не предусматривалось вовсе, после первой волны критики разработчики стали выдавать по 50 опыта.
А уже сейчас представитель команды 343 Industries рассказали о проведённом анализе ранее собранной статистики матчей и сделанным выводам. Авторы игры признали, что начисление опыта в начале игровой сессии получались слишком слабенькими. Отзывы сообщества здесь тоже учитывались.
Именно поэтому обновлённая система начисления опыта за участие в простых матчах будет выдавать намного больше опыта за первые шесть матчей каждого дня.
Градация выглядит следующим образом:
- первый патч — 300 опыта;
- второй и третий матчи — 200 опыта за каждый;
- с третьего по шестой матчи — 100 опыта за каждый;
- с седьмого матча и далее — 50 опыта.
Получается, что каждый игрок Halo Infinite сможет ежедневно получать 1000 опыта, «просто» отыгрывая шесть матчей. И, соответственно, продвигаться на один пункт по школе прогресса в боевом пропуске. Добавьте сюда награды за выполнение ежедневных испытаний — и получите ещё большую прибавку к опыту.
1st Game = 300XP— John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021
2nd Game = 200XP
3rd Game = 200XP
4th Game = 100XP
5th Game = 100XP
6th Game = 100XP
7th+ Game = 50XP
We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day.
Представители 343 Industries пообещали внедрить данное новшество в ближайшие часы. Вполне возможно, что на момент написания данного материала апдейт уже вышел. Девелоперы также дали понять, что анализ статистики по игровым сессиях происходит постоянно, поэтому в будущем возможны и новые правки системы начисления «экспы».