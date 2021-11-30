Проблему будут решать.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как известно, в группу компаний CD Projekt входит и сервис цифровой дистрибуции GOG. Поначалу данный магазин был находкой для любителей старых игр (аббревиатура, к слову, так и расшифровывалась — Good Old Games, «старые добрые игры») без DRM и привязки к компьютеру. Впоследствии GOG за годы своего развития преобразился до полноценного сервиса цифровой дистрибуции, где помимо старых шедевров можно также приобрести и вполне современные проекты, с издателями которых CD Projekt удалось договориться.

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Теперь же в рамках квартального отчёта компании выяснилось, что GOG терпит убытки даже несмотря на пандемию и значительно возросший спрос на интерактивные развлечения. Так, согласно отчёту, за три квартала текущего финансового года GOG потерял $2,21 млн, тогда как за аналогичный период в прошлом году сервис принёс в копилку CD Projekt $1,37 млн. Иными словами, от прибыльности до убыточности всего за один год.

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CD Projekt осознаёт проблему и будет её решать. В частности, как сообщил финансовый директор компании Пётр Нелюбович, руководство решило реорганизовать GOG, сконцентрировав его на своей основной деятельности, а именно — распространении вручную отобранных игр, следующих философии свободы от систем защиты цифровых авторских прав. Вместе с тем в GOG произойдут изменения в «командной структуре». Что это значит? Скорее всего, кто-то лишится работы.