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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt сообщила об убыточности сервиса GOG
Проблему будут решать.
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Как известно, в группу компаний CD Projekt входит и сервис цифровой дистрибуции GOG. Поначалу данный магазин был находкой для любителей старых игр (аббревиатура, к слову, так и расшифровывалась — Good Old Games, «старые добрые игры») без DRM и привязки к компьютеру. Впоследствии GOG за годы своего развития преобразился до полноценного сервиса цифровой дистрибуции, где помимо старых шедевров можно также приобрести и вполне современные проекты, с издателями которых CD Projekt удалось договориться.

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Теперь же в рамках квартального отчёта компании выяснилось, что GOG терпит убытки даже несмотря на пандемию и значительно возросший спрос на интерактивные развлечения. Так, согласно отчёту, за три квартала текущего финансового года GOG потерял $2,21 млн, тогда как за аналогичный период в прошлом году сервис принёс в копилку CD Projekt $1,37 млн. Иными словами, от прибыльности до убыточности всего за один год.

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CD Projekt осознаёт проблему и будет её решать. В частности, как сообщил финансовый директор компании Пётр Нелюбович, руководство решило реорганизовать GOG, сконцентрировав его на своей основной деятельности, а именно — распространении вручную отобранных игр, следующих философии свободы от систем защиты цифровых авторских прав. Вместе с тем в GOG произойдут изменения в «командной структуре». Что это значит? Скорее всего, кто-то лишится работы.

#cd projekt #gog #gog.com
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Я лично не понимаю смысла покупки игр в ГоГ, ведь это дрм-фри игры, то есть эти игры 1в1 лежат на любом торренте спустя 30минут после релиза. В чем прикол?
CD Projekt сообщила об убыточности сервиса GOG
Slow Mo
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