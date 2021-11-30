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Команда поддержки VK запускает «VK Музыку» — новый музыкальный сервис для слушателей и музыкантов. Новинка объединит все музыкальные продукты VK в едином музыкальном направлении: музыкальные разделы соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение «VK Музыка».

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Тут важно будет напомнить о существовании приложения «VK Музыка». Речь идёт об отдельном мобильном приложении для прослушивания музыки, которое запущено на основе приложения BOOM. В приложении всё сделано для удобства пользователей, ведь они получили быстрый доступ к своей медиатеке «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Треки можно слушать онлайн и офлайн. Просто и находить новую музыку — можно слушать радио на базе миксов по жанрам, артистам и альбомам или подборки от музыкальной редакции «VK Музыки». А бесконечный умный плейлист VK mix подстроится под предпочтения и поведение слушателя.

Сейчас в базе «VK Музыки» находится более 100 миллионов уникальных плейлистов, которые собраны людьми и сообществами. В ближайшее время сервис запустит алгоритм, способный показывать музыкальную совместимость и подберёт плейлисты на основе совпадения вкусов. Такая технология уже используется в алгоритмических плейлистах «VK Музыки», что позволило увеличить количество их прослушиваний за год на 54 %.

Наконец, сегодня также представили продукт для музыкантов — «VK Студия». Он призван помочь анализировать аудиторию, получать инструменты для продвижения и запускать рекламные кампании на основе актуальных данных.

По замыслу разработчиков, VK Студия должна стать основой для направления работы с музыкантами. В его рамках будут создаваться продукты, которые поддержат музыкантов на всех этапах творчества: от первых релизов до концертов на стадионах. Инструменты помогут с монетизацией, продвижением новых релизов и мероприятий, продажей билетов на концерты прямо из VK Музыки.

Андрей Законов, директор по музыкальным сервисам VK:

«Каждый день выходят тысячи крутых треков, но искать новую музыку чаще всего неудобно. Люди слушают одно и то же по кругу, потому что приходится тратить много времени на поиск. На мой взгляд, лучшее решение — правильно совмещать экспертизу пользователей и силы алгоритмов. Люди, которые любят и понимают музыку, создают сотни тысяч уникальных плейлистов в наших сервисах. Наши алгоритмы находят лучшие подборки, которые подходят под ситуацию и конкретный музыкальный вкус».

«VK Музыка» доступна без подписки с рекламой, а также без ограничений с подпиской VK Combo. В последнем случае, как вы понимаете, придётся платить деньги. Сейчас новые пользователи могут приобрести подписку за 75 рублей в месяц на первые 3 месяца. Подписка включает скидки на доставку еды и такси, онлайн-кинотеатр, образовательные ресурсы.

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Команда поддержки социальной сети напоминает, что слушать музыку всё так же можно и в музыкальных разделах «ВКонтакте» и «Одноклассников» — с подпиской без ограничений или без подписки с рекламой.