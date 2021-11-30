Пару недель назад мы отпраздновали 10-летие The Elder Scrolls V Skyrim, отметив при этом, что несмотря на свой почтенный возраст, игра живее всех живых и продолжает пользоваться колоссальной популярностью в игровом сообществе. Вряд ли можно найти этому лучшее доказательство, чем постоянно обновляемую базу данных так называемых спидранов — скоростных прохождений, когда игроки делают всё возможное, чтобы максимально быстро «пробежать» любимую игру.
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Так, энтузиаст под псевдонимом Nucular обеспечил себе почётное первое место в дисциплине прохождения главного сюжетного квеста The Elder Scrolls V Skyrim в режиме без использования багов и недоработок (glitchless).
Чтобы осуществить задуманное, геймер даже выбрал расу высоких эльфов, которые в силу своего роста передвигаются несколько быстрее, чем представители других рас.
Примечательно, что второе место в рейтинге спидрана в вышеуказанной дисциплине было занято сегодня — разница с абсолютным рекордсменом при этом составила всего 1 минуту и 19 секунд. Вообще, все подобные спидраны отличаются друг от друга незначительно: разница укладывается в считанные минуты или в десятки минут, если говорить о рекордах прошлых лет. На полное прохождение основной сюжетной линии The Elder Scrolls V Skyrim в нормальном режиме же уходит обычно около восьми—десяти часов.