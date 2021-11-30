Игре 10 лет, а спидраннеры продолжают улучшать результаты. Поразительно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пару недель назад мы отпраздновали 10-летие The Elder Scrolls V Skyrim, отметив при этом, что несмотря на свой почтенный возраст, игра живее всех живых и продолжает пользоваться колоссальной популярностью в игровом сообществе. Вряд ли можно найти этому лучшее доказательство, чем постоянно обновляемую базу данных так называемых спидранов — скоростных прохождений, когда игроки делают всё возможное, чтобы максимально быстро «пробежать» любимую игру.

реклама

Так, энтузиаст под псевдонимом Nucular обеспечил себе почётное первое место в дисциплине прохождения главного сюжетного квеста The Elder Scrolls V Skyrim в режиме без использования багов и недоработок (glitchless).

Чтобы осуществить задуманное, геймер даже выбрал расу высоких эльфов, которые в силу своего роста передвигаются несколько быстрее, чем представители других рас.

анонсы и реклама Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Примечательно, что второе место в рейтинге спидрана в вышеуказанной дисциплине было занято сегодня — разница с абсолютным рекордсменом при этом составила всего 1 минуту и 19 секунд. Вообще, все подобные спидраны отличаются друг от друга незначительно: разница укладывается в считанные минуты или в десятки минут, если говорить о рекордах прошлых лет. На полное прохождение основной сюжетной линии The Elder Scrolls V Skyrim в нормальном режиме же уходит обычно около восьми—десяти часов.