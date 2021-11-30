Авторы мода поражают своим отношением к работе.

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Команда энтузиастов из Польши, работающая под вывеской SoulFire, определилась с датой выхода первой главы масштабной сюжетной модификации «Хроники Миртаны» к знаменитой ролевой игре Gothic II. Мод станет доступен для скачивания в Steam и GOG уже с 10 декабря. Фанатское творение также будет доступно для ознакомления на сайте его создателей.

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«Хроники Миртаны» является приквелом к основной истории игры, их действие происходит за 10 лет до событий второй части. Игрока отправят на остров Архолос, который находится восточнее материковой части Миртаны. Это масштабная локация, заполненная шахтами, виноградниками, фермами и деревнями. Есть на острове город и монастырь Аданос.

Главный герой модификации — Марвин, беженец. Он пытается спрятаться на Архолосе от войны, идущей на родных землях. Разработчики модификации утверждают, что события в «Хрониках Миртаны» перекликаются с сюжетом Gothic II. Сюжет модификации порадует любителей взрослых историй с предательствами, борьбой за сферы влияния и прочими вещами.

Энтузиасты из творческой группы SoulFire подошли к вопросу разработки мода со всей серьёзностью. Для «Хроник Миртаны» было записано 30 композиций саундтрека (музыку писал композитор Камил Ждеевский совместно с оркестром Andante’s Inferno), переработаны системы экономики и крафта, механику путешествий тоже пришлось значительно расширить. Набор доступной экипировки пополнился 100 новых видов доспехов и оружия со специальными визуальными эффектами.

На полное прохождение «Хроник Миртаны» придётся потратить не менее 40 часов, а в других цифрах любительский проект представлен следующим образом:

свыше 170 нелинейных квестов;

около 200 случайных событий;

около 1500 NPC.

На озвучку персонажей создатели мода пригласили профессиональных актёров, а вся работа велась в постоянных консультациях с представителями Piranha Bytes.

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«Хроники Миртаны» можно будет скачать бесплатно, для запуска мода придётся обзавестись Gothic II: Gold Edition. Кстати, прямо сейчас она доступна со скидкой 75 % за символические 49 рублей.