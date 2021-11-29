С игровыми проектами вселенной The Masquerade продолжают происходить дивные вещи. Мы так часто слышим про переносы, что уже давно привыкли. Но рассказать о сегодняшней корректировке даты релиза просто обязаны.
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Итак, студия Big Bad Wolf объявила, что ролевая игра Vampire: The Masquerade — Swansong выйдет не в феврале будущего года, а только в мае — 19 числа, если быть точнее. Соответствующее объявление было оставлено разработчиками в официальном микроблоге проекта.
Причина довольно простая — желание уделить больше внимания тестированию игры с попутным отловом мелких багов. Разработчики в коротком письме указали, что эта мера была вынужденной. Необходимость протестировать поведение героев, диалоги, ключевые развилки и прочие геймплейные компоненты заставила команду разработки отложить выход Swansong на весну будущего года.
An important announcement regarding the release date of Vampire: The Masquerade - Swansong. 🖤 pic.twitter.com/8V7JStdRok— Vampire: The Masquerade - Swansong (@VampireSwansong) November 29, 2021
В грядущей Vampire: The Masquerade — Swansong игрок будет наблюдать за развитием отношений между тремя вампирами из разных кланов Камарилья. Это такое тайное общество, в которое входят большинство кровососов. Тут будут заговоры, предательства, борьба за власть и прочие интригующие вещи.
Выход Vampire: The Masquerade — Swansong состоится на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.