Разработчики из студии Relic Entertainment совместно с издательством SEGA Europe объявили, что с завтрашнего дня все желающие могут принять участие в раннем альфа-тестировании сетевых режимов стратегии Company of Heroes 3.
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Пользователям нужно будет скачать тестовую сборку проекта с официального сайта. Если кто-то из игроков уже ранее принимал участие в тестировании Company of Heroes 3, то он сможет разыскать проект в своей библиотеке Steam. Альфа-тестирование должно пройти в период с 30 ноября по 7 декабря.
В рамках мероприятия игроки смогут опробовать четыре итальянские карты в нескольких режимах. В числе последних будет кооператив против ИИ-противника и соревновательный PvP. На тестировании будут представлены две фракции: войска США (бронетанковые и воздушно-десантные войска) и Вермахт с Люфтваффе и танковой дивизией.
Напомним, что действие Company of Heroes 3 разворачивается в самый разгар Второй мировой, однако в качестве сеттинга, по просьбе фанатов, было решено избрать средиземноморский театр военных действий. Оно и понятно — остальные театры военных действий и фронты Второй мировой уж слишком «избитые» и «заезженные».
Релиз Company of Heroes 3 предварительно назначен на конец 2022-го года, но мы ни капельки не удивимся, если этот срок ещё не раз будет отложен.